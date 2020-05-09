Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook. Ведомство также опубликовало видео с хроникой строительства, из которой следует, что все работы по возведению собора заняли 598 дней.
Храм в честь Воскресения Христова планировали открыть к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Но в конце апреля из-за пандемии коронавируса его открытие перенесли на неопределенный срок. Епископ Стефан говорил, что открытие состоится уже после отмены карантинных мер, писал ТАСС.
При строительстве храма возникали спорные моменты. Например, на одной из мозаик храма, которая знаменовала присоединение Крыма в 2014 г, вместе с президентом России Владимиром Путиным был изображен министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и другие современные российские политики. Фотографии мозаик опубликовал «МБХ медиа».
Сам Путин такое решение не одобрил. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент сказал, что оценивать таким образом его работу «еще рано». 1 мая мозаику убрали из храма. Позднее епископ Стефан заявил «Интерфаксу», что мозаика и не была в храме. Фотографии, которые появились в СМИ, были сделаны в мастерской. Настоятель храма подтвердил, что по пожеланию Путина художественный совет решил ее не размещать.