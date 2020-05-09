Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»

Сам Путин такое решение не одобрил. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент сказал, что оценивать таким образом его работу «еще рано». 1 мая мозаику убрали из храма. Позднее епископ Стефан заявил «Интерфаксу», что мозаика и не была в храме. Фотографии, которые появились в СМИ, были сделаны в мастерской. Настоятель храма подтвердил, что по пожеланию Путина художественный совет решил ее не размещать.