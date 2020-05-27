Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы

Изначально основной этап экзаменов должен был начаться 25 мая, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли. В итоге ЕГЭ для выпускников в этом году начнется с 3 июля, а 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, говорил ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Экзамены для «второй волны» пройдут 3, 5, 7 и 8 августа.