Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала». По словам министра, в этом году подать документы в вуз можно до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Изначально основной этап экзаменов должен был начаться 25 мая, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли. В итоге ЕГЭ для выпускников в этом году начнется с 3 июля, а 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, говорил ранее министр просвещения Сергей Кравцов. Экзамены для «второй волны» пройдут 3, 5, 7 и 8 августа.
Сроки проведения ЕГЭ утверждались с учетом эпидемиологической ситуации, проведения подготовительных работ и проверки информационных систем, например системы видеонаблюдения, пояснял Кравцов. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ЕГЭ в 2020 г. будут сдавать только поступающие в вузы. Остальные получат аттестаты без сдачи экзаменов. 21 мая Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам.