СМИ узнали правила прогулок по графику в Москве
Власти Москвы предлагают разрешить прогулки ранним утром ‒ с 5 до 9 утра ‒ без ограничений, в остальное же время жителям будет разрешено гулять три раза в неделю, сообщают источники РБК, «Коммерсанта» и «Интерфакса». Графики, по которым жители разных домов смогут выходить на прогулки, планируется публиковать на сайте mos.ru.
Графики для прогулок будут составлены таким образом, что в течение недели каждый сможет гулять в два будних дня и один выходной. Расписания будут составляться совместно с ГБУ «Жилищник», отметил «Коммерсантъ». Окончательный порядок прогулок будет закреплен распоряжением правительства Москвы, добавил источник «Интерфакса».
Мэр Сергей Собянин объявил о частичном разрешении прогулок с 1 июня, ослаблять ограничения власти будут в тестовом режиме. На встрече с президентом Владимиром Путиным Собянин заявил, что планируется составить графики для отдельных домов таким образом, чтобы жители разных домов выходили на улицу в разное время. Жители домов смогут сами уточнить график, заявил он. Также мэр Москвы анонсировал открытие с 1 июня непродовольственных магазинов и некоторых предприятий бытовых услуг. Соответствующие акты будут подготовлены в ближайшие два дня.