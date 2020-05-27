СМИ узнали правила прогулок по графику в Москве

Мэр Сергей Собянин объявил о частичном разрешении прогулок с 1 июня, ослаблять ограничения власти будут в тестовом режиме. На встрече с президентом Владимиром Путиным Собянин заявил, что планируется составить графики для отдельных домов таким образом, чтобы жители разных домов выходили на улицу в разное время. Жители домов смогут сами уточнить график, заявил он. Также мэр Москвы анонсировал открытие с 1 июня непродовольственных магазинов и некоторых предприятий бытовых услуг. Соответствующие акты будут подготовлены в ближайшие два дня.