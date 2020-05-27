Минтруд предложил закрепить удаленную занятость в Трудовом кодексе
Министр труда Антон Котяков на совещании у президента предложил закрепить в Трудовом кодексе такие формы занятости, как удаленная и комбинированная. По его словам, около 10%, или 5,6 млн, работающих граждан продолжают удаленно работать во время режима самоизоляции.
Как отметил Котяков, после отмены ограничений некоторые «организации и сотрудники хотели бы продолжить работу в таком формате».
Помимо этого Котяков предложил увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице втрое до 4500 руб., выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 руб., распространить доплату в размере 3000 руб. на несовершеннолетних до 18 лет.
Министр также заявил, что рост безработицы ‒ это общемировой тренд. Однако ситуация в России «лучше, чем в ряде развитых стран».
Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая заявила, что число зарегистрированных безработных россиян в период нерабочих дней увеличилось на 29% до 1,66 млн человек. В начале апреля президент Владимир Путин объявил о поддержке граждан, потерявших работу в условиях пандемии коронавируса. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать в апреле ‒ июне пособия по безработице в размере 12 130 руб.