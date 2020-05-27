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Минтруд предложил закрепить удаленную занятость в Трудовом кодексе

Ведомости

Министр труда Антон Котяков на совещании у президента предложил закрепить в Трудовом кодексе такие формы занятости, как удаленная и комбинированная. По его словам, около 10%, или 5,6 млн, работающих граждан продолжают удаленно работать во время режима самоизоляции.

Как отметил Котяков, после отмены ограничений некоторые «организации и сотрудники хотели бы продолжить работу в таком формате».

Помимо этого Котяков предложил увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице втрое до 4500 руб., выплатить индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособие в размере 12 130 руб., распространить доплату в размере 3000 руб. на несовершеннолетних до 18 лет.

Министр также заявил, что рост безработицы ‒ это общемировой тренд. Однако ситуация в России «лучше, чем в ряде развитых стран».

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая заявила, что число зарегистрированных безработных россиян в период нерабочих дней увеличилось на 29% до 1,66 млн человек. В начале апреля президент Владимир Путин объявил о поддержке граждан, потерявших работу в условиях пандемии коронавируса. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать в апреле ‒ июне пособия по безработице в размере 12 130 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных