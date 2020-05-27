Минтруд предложил закрепить удаленную занятость в Трудовом кодексе

Вице-премьер Татьяна Голикова 20 мая заявила, что число зарегистрированных безработных россиян в период нерабочих дней увеличилось на 29% до 1,66 млн человек. В начале апреля президент Владимир Путин объявил о поддержке граждан, потерявших работу в условиях пандемии коронавируса. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать в апреле ‒ июне пособия по безработице в размере 12 130 руб.