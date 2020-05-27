Глава Удмуртии заразился коронавирусом
У главы Удмуртии Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, сообщил региональный оперштаб. Бречалов чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции в своей резиденции, рассказала «РИА Новости» его пресс-служба.
По словам главы Удмуртии, он примерно понимает, когда контактировал с заболевшим человеком. Ближайшее окружение Бречалова теперь тоже проверяют на коронавирус, пока тесты у всех отрицательные.
По данным на 27 мая, в Удмуртии было 559 больных коронавирусом, за последние сутки эта цифра увеличилась на десять. За все время эпидемии в республике умерли 12 пациентов с COVID-19.
Ранее на этой неделе с коронавирусом госпитализировали главу Тувы Шолбана Кара-оола. По словам сотрудника пресс-службы, самочувствие Кара-оола нормальное, он находится под наблюдением врачей в Республиканской инфекционной больнице и начал получать необходимое лечение.