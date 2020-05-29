Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». По его словам, с 1 июня в регионе также смогут возобновить работу кафе на открытом воздухе. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 15 июня.
До 15 июня в регионе останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. «В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, будет разрешено», – уточнил глава республики.
25 мая председатель комитета Госсовета региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк говорил, что отели и санатории Крыма начнут работу после получения рекомендаций по поэтапному снятию введенных из-за пандемии ограничений для внутреннего туризма, которые разрабатывают федеральные власти, сообщал ТАСС.
Аксенов ранее призывал отели Крыма не ждать отдыхающих до 1 июля, так как, по его словам, перспектив возобновления туристических потоков по России до этого времени нет, писали «Новости Крыма».