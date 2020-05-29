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Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

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Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». По его словам, с 1 июня в регионе также смогут возобновить работу кафе на открытом воздухе. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 15 июня.

До 15 июня в регионе останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. «В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, будет разрешено», – уточнил глава республики.

25 мая председатель комитета Госсовета региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк говорил, что отели и санатории Крыма начнут работу после получения рекомендаций по поэтапному снятию введенных из-за пандемии ограничений для внутреннего туризма, которые разрабатывают федеральные власти, сообщал ТАСС.

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Аксенов ранее призывал отели Крыма не ждать отдыхающих до 1 июля, так как, по его словам, перспектив возобновления туристических потоков по России до этого времени нет, писали «Новости Крыма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных