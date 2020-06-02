Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к министру МВД после задержаний пикетчиков
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились к министру МВД Владимиру Колокольцеву из-за одинаковых жетонов у полицейских, которые задерживали пикетчиков у главного здания ведомства на Петровке в Москве.
«Авторы письма обращают внимание на то, что полицейские нарушают прямой приказ министра. К письму прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания на Петровке, 38», - сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на письмо.
28 мая главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали у здания главного управления МВД по Москве. Они вышли на одиночный пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, задержанного в центре Москвы 26 мая и арестованного на 15 суток после одиночного пикета в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Наш корреспондент поговорил с полицейским с этой фотографии. Он сказал, что жетоны не могли быть одинаковыми и это «фотошоп»https://t.co/oAtMyQb46f pic.twitter.com/GRgXQYlpcb— МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 28, 2020
На одинаковые жетоны у сотрудников полиции первым обратило внимание «МБХ медиа». На вопрос корреспондента издания о жетонах один из полицейских, который был на снимке, предположил, что это фотошоп.