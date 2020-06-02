Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к министру МВД после задержаний пикетчиков

28 мая главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали у здания главного управления МВД по Москве. Они вышли на одиночный пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, задержанного в центре Москвы 26 мая и арестованного на 15 суток после одиночного пикета в поддержку создателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.