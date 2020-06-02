Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил в интервью «Хабру», что коронавирусная инфекция появилась в Москве в середине или конце января. Первым на это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев в своем телеграм-канале.
«Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было в середине-конце января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был ковид здесь», — сказал Лысенко. По его словам, с этого момента сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме. Представитель московского опертштаба по борьбе с коронавирусом отказался прокомментировать слова Лысенко.
Представитель московского опертштаба по борьбе с коронавирусом отказался прокомментировать слова Лысенко. По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса.
«Именно об этом Эдуард Лысенко говорил в интервью Хабру. Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта»,- отметили в департаменте.
В начале мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла в интервью на «России 24», что до марта в стране не было случаев заболевания COVID-19. Официально о первом россиянине с коронавирусом ведомство сообщило 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся в Москву из Италии 23 февраля. 6 марта власти Москвы сообщили, что этот человек выздоровел.
7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заболевших COVID-19 в Москве значительно выше официальных данных. Он оценил число заболевших в 300 000 человек. По официальным данным на тот момент в столице было зарегистрировано 92 600 случаев заболевания. По данным на 2 июня, в России общее число случаев заражения достигло 423 741. Из них 185 374 — в Москве.