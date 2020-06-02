Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе

«Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было в середине-конце января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был ковид здесь», — сказал Лысенко. По его словам, с этого момента сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме. Представитель московского опертштаба по борьбе с коронавирусом отказался прокомментировать слова Лысенко.