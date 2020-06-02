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Глава московского департамента заявил о появлении COVID-19 в России в январе

Ведомости

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил в интервью «Хабру», что коронавирусная инфекция появилась в Москве в середине или конце января. Первым на это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев в своем телеграм-канале.

«Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было в середине-конце января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был ковид здесь», — сказал Лысенко. По его словам, с этого момента сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме. Представитель московского опертштаба по борьбе с коронавирусом отказался прокомментировать слова Лысенко.

Представитель московского опертштаба по борьбе с коронавирусом отказался прокомментировать слова Лысенко. По словам представителя департамента информационных технологий столицы, город начал заблаговременно готовиться к потенциальной угрозе, из-за этого в середине января началась проработка различных решений, которые помогли бы Москве справиться с возможным распространением вируса.

«Именно об этом Эдуард Лысенко говорил в интервью Хабру. Первый официальный случай коронавирусной инфекции в Москве был зафиксирован в начале марта»,- отметили в департаменте.

Ранее по теме: Собянин оценил реальное число заболевших COVID-19 в Москве в 300 000 человек

В начале мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла в интервью на «России 24», что до марта в стране не было случаев заболевания COVID-19. Официально о первом россиянине с коронавирусом ведомство сообщило 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся в Москву из Италии 23 февраля. 6 марта власти Москвы сообщили, что этот человек выздоровел.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заболевших COVID-19 в Москве значительно выше официальных данных. Он оценил число заболевших в 300 000 человек. По официальным данным на тот момент в столице было зарегистрировано 92 600 случаев заболевания. По данным на 2 июня, в России общее число случаев заражения достигло 423 741. Из них 185 374 — в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных