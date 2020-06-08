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Число получивших российское гражданство выросло в два раза

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В январе-мае 2020 г. российское гражданство получили почти 256 000 человек. Это более чем в два раза превышает показатель января-мая прошлого года, следует из сводки основных показателей по миграционной ситуации МВД России.

Кроме того, количество оформленных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства превысило 103 000 (в январе-мае 2019 г. было выдано 77 755). При этом количество выданных разрешений на временное проживание сократилось более чем на треть — до 60 413, разрешений на работу иностранным гражданам уменьшилось более чем в два раза — до 21 295.

Согласно данным МВД за первый квартал 2020 г. (показатели по странам ведомство публикует раз в квартал), большинство получивших российское гражданство в январе-марте были гражданами Украины — 108 496 из 161 170. В первом квартале прошлого года только 18 894 украинцев получили российское гражданство.

В июле 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей. В апреле 2020 г. президент также подписал закон об упрощении получения гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных