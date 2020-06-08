Число получивших российское гражданство выросло в два раза

Кроме того, количество оформленных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства превысило 103 000 (в январе-мае 2019 г. было выдано 77 755). При этом количество выданных разрешений на временное проживание сократилось более чем на треть — до 60 413, разрешений на работу иностранным гражданам уменьшилось более чем в два раза — до 21 295.