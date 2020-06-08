Число получивших российское гражданство выросло в два раза
В январе-мае 2020 г. российское гражданство получили почти 256 000 человек. Это более чем в два раза превышает показатель января-мая прошлого года, следует из сводки основных показателей по миграционной ситуации МВД России.
Кроме того, количество оформленных видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства превысило 103 000 (в январе-мае 2019 г. было выдано 77 755). При этом количество выданных разрешений на временное проживание сократилось более чем на треть — до 60 413, разрешений на работу иностранным гражданам уменьшилось более чем в два раза — до 21 295.
Согласно данным МВД за первый квартал 2020 г. (показатели по странам ведомство публикует раз в квартал), большинство получивших российское гражданство в январе-марте были гражданами Украины — 108 496 из 161 170. В первом квартале прошлого года только 18 894 украинцев получили российское гражданство.
В июле 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской областей. В апреле 2020 г. президент также подписал закон об упрощении получения гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.