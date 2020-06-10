В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Месяц назад сатирик был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Болезнь протекала в тяжелой форме, и Трушкина подключили к аппарату ИВЛ. В конце мая писателю стало лучше и его перевели из реанимации в обычную палату. Вечером 9 июня состояние артиста резко ухудшилось, врачам не удалось спасти его.