ФСБ предотвратила теракт в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек, сообщила пресс-служба ведомства. Все задержанные являются гражданами России. ФСБ считает, что они связаны с представителями радикальных украинских формирований Донбасса.
У задержанных были изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. По данным ФСБ, они планировали привести в действие самодельное взрывное устройство на одном из рынков города, а также пропагандировали в интернете терроризм и экстремизм.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму. ФСБ также проводит мероприятия для установки пособников задержанных