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ФСБ сообщила о приговорах шести участникам ИГ в Хабаровске

Ведомости

В Хабаровске суды вынесли приговоры шести приезжим из Центральной Азии, которые участвовали в деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории России как террористическая организация). Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому край.

В сообщении говорится, что деятельность шести граждан одной из стран Центральной Азии «была вскрыта и пресечена» в июне 2019 г. Участники группы вербовали своих соотечественников и одного россиянина для выезда в Сирию и участия в боевых действиях на стороне ИГ. Один из лидеров группы уже собирался выехать туда.

Троим фигурантам дела, которые обвинялись в несообщении о преступлении (ст.205.6 УК), суд в сентябре 2019 г. назначил наказание в виде штрафов от 15 до 30 тыс. рублей. Их выслали на родину, закрыв въезд в Россию на 25 лет. Еще одного участника группы за подготовку к участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) суд приговорил к четырем годам лишения свободы: два — в тюрьме, еще два — в колонии строгого режима.

Один из вербовщиков в ИГ получил три года тюрьмы и пять лет колонии строгого режима. Приговор последнему из фигурантов вынесли в июне. Военный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за вербовку и участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных