ФСБ сообщила о приговорах шести участникам ИГ в Хабаровске
В Хабаровске суды вынесли приговоры шести приезжим из Центральной Азии, которые участвовали в деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории России как террористическая организация). Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому край.
В сообщении говорится, что деятельность шести граждан одной из стран Центральной Азии «была вскрыта и пресечена» в июне 2019 г. Участники группы вербовали своих соотечественников и одного россиянина для выезда в Сирию и участия в боевых действиях на стороне ИГ. Один из лидеров группы уже собирался выехать туда.
Троим фигурантам дела, которые обвинялись в несообщении о преступлении (ст.205.6 УК), суд в сентябре 2019 г. назначил наказание в виде штрафов от 15 до 30 тыс. рублей. Их выслали на родину, закрыв въезд в Россию на 25 лет. Еще одного участника группы за подготовку к участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) суд приговорил к четырем годам лишения свободы: два — в тюрьме, еще два — в колонии строгого режима.
Один из вербовщиков в ИГ получил три года тюрьмы и пять лет колонии строгого режима. Приговор последнему из фигурантов вынесли в июне. Военный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за вербовку и участие в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.