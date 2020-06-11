ФСБ сообщила о приговорах шести участникам ИГ в Хабаровске

Троим фигурантам дела, которые обвинялись в несообщении о преступлении (ст.205.6 УК), суд в сентябре 2019 г. назначил наказание в виде штрафов от 15 до 30 тыс. рублей. Их выслали на родину, закрыв въезд в Россию на 25 лет. Еще одного участника группы за подготовку к участию в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) суд приговорил к четырем годам лишения свободы: два — в тюрьме, еще два — в колонии строгого режима.