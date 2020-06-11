Росгвардия уволила сотрудника после его угроз подбросить наркотики москвичу
Росгвардия уволила сотрудника, угрожавшего подбросить наркотики жителю Москвы, сообщил «РИА Новостям» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которой один из сотрудников Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома. Все происходящее записала камера, установленная в квартире москвича.
«В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону на пять лет просто так. Просто буду стоять и смотреть на тебя, глазками хлопать! Подкинем! Хочешь?»,- сказал один из сотрудников Росгвардии.
Инцидент, по данным представителя ведомства, произошел «несколько дней назад». Пострадавшему сразу «принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты», уточнил Грибакин.