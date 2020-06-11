Росгвардия уволила сотрудника после его угроз подбросить наркотики москвичу

«В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону на пять лет просто так. Просто буду стоять и смотреть на тебя, глазками хлопать! Подкинем! Хочешь?»,- сказал один из сотрудников Росгвардии.