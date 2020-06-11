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Росгвардия уволила сотрудника после его угроз подбросить наркотики москвичу

Ведомости

Росгвардия уволила сотрудника, угрожавшего подбросить наркотики жителю Москвы, сообщил «РИА Новостям» официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой один из сотрудников Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома. Все происходящее записала камера, установленная в квартире москвича.

«В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону на пять лет просто так. Просто буду стоять и смотреть на тебя, глазками хлопать! Подкинем! Хочешь?»,- сказал один из сотрудников Росгвардии.

Инцидент, по данным представителя ведомства, произошел «несколько дней назад». Пострадавшему сразу «принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты», уточнил Грибакин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных