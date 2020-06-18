Росздравнадзор: в России от коронавируса умерли 489 медиков
В России умерло 489 медицинских сотрудников, заразившихся коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову.
Минздрав, в ведении которого находится с марта 2020 г. Росздравнадзор, впервые назвал число умерших от коронавируса медиков 26 мая. Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмила Летникова тогда рассказала, что ведомство ведет соответствующий список, в котором на тот момент числился 101 человек. Летникова пояснила, что Минздрав сверяет свой регистр умерших от коронавируса врачей с данными Фонда социального страхования, который опирается и на публикации СМИ, и на сведения в «Списке памяти» (мемориальный проект, инициированный врачами).
За неделю до этого «Медиазона» сообщила о 186 умерших от COVID-19 медицинских сотрудниках. Издание исключило из «Списка памяти», в котором на тот момент числилось 222 умерших, имена медиков, которые умерли не от коронавируса или не в России, а также тех, кто не практиковал на время эпидемии. К 18 июня в «Списке памяти» числится 444 человека. Умершие коллеги из других стран вынесены отдельно, их сейчас 61 человек.
Всего в России от коронавируса скончалось 7660 человек, по последним данным федерального оперштаба. Таким образом, доля медиков среди всех умерших от COVID-19 в России, если верить официальной статистике, составляет 6,4%.