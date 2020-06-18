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Росздравнадзор: в России от коронавируса умерли 489 медиков

Ведомости

В России умерло 489 медицинских сотрудников, заразившихся коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову.

Минздрав, в ведении которого находится с марта 2020 г. Росздравнадзор, впервые назвал число умерших от коронавируса медиков 26 мая. Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмила Летникова тогда рассказала, что ведомство ведет соответствующий список, в котором на тот момент числился 101 человек. Летникова пояснила, что Минздрав сверяет свой регистр умерших от коронавируса врачей с данными Фонда социального страхования, который опирается и на публикации СМИ, и на сведения в «Списке памяти» (мемориальный проект, инициированный врачами).

За неделю до этого «Медиазона» сообщила о 186 умерших от COVID-19 медицинских сотрудниках. Издание исключило из «Списка памяти», в котором на тот момент числилось 222 умерших, имена медиков, которые умерли не от коронавируса или не в России, а также тех, кто не практиковал на время эпидемии. К 18 июня в «Списке памяти» числится 444 человека. Умершие коллеги из других стран вынесены отдельно, их сейчас 61 человек. 

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Всего в России от коронавируса скончалось 7660 человек, по последним данным федерального оперштаба. Таким образом, доля медиков среди всех умерших от COVID-19 в России, если верить официальной статистике, составляет 6,4%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных