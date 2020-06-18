Росздравнадзор: в России от коронавируса умерли 489 медиков

За неделю до этого «Медиазона» сообщила о 186 умерших от COVID-19 медицинских сотрудниках. Издание исключило из «Списка памяти», в котором на тот момент числилось 222 умерших, имена медиков, которые умерли не от коронавируса или не в России, а также тех, кто не практиковал на время эпидемии. К 18 июня в «Списке памяти» числится 444 человека. Умершие коллеги из других стран вынесены отдельно, их сейчас 61 человек.