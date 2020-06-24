На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов.
Первоначально парад планировалось традиционно провести 9 мая. Однако из-за введенного из-за пандемии коронавируса карантина церемонию перенесли. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы. Знамя вынесли под песню Александра Александрова «Священная война». Парад принимает министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.
На параде традиционно присутствует президент Владимир Путин. Перед началом торжественного мероприятия он кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником. Вместе с президентом и ветеранами на трибуне присутствуют лидеры иностранных государств, которые получили приглашения посетить парад. Среди них лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.