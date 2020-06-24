Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

На Красной площади начался парад Победы

Ведомости

На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов.

Первоначально парад планировалось традиционно провести 9 мая. Однако из-за введенного из-за пандемии коронавируса карантина церемонию перенесли. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы. Знамя вынесли под песню Александра Александрова «Священная война». Парад принимает министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

На параде традиционно присутствует президент Владимир Путин. Перед началом торжественного мероприятия он кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником. Вместе с президентом и ветеранами на трибуне присутствуют лидеры иностранных государств, которые получили приглашения посетить парад. Среди них лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных