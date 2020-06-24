На Красной площади начался парад Победы

На параде традиционно присутствует президент Владимир Путин. Перед началом торжественного мероприятия он кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником. Вместе с президентом и ветеранами на трибуне присутствуют лидеры иностранных государств, которые получили приглашения посетить парад. Среди них лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.