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Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность

Ведомости

Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность. Во время выступления после награждения он пообещал, что передаст средства в свой благотворительный фонд, деньги пойдут на реабилитацию детей и подростков с опухолями мозга.

«Реабилитация – это не роскошь, это не прихоть, это возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной жизни», – заявил Хабенский и добавил, что в малых городах России наблюдается большая проблема с реабилитацией. Он выразил надежду, что эту проблему удастся решить при поддержке государства. Хабенский также поблагодарил президента Владимира Путина за принятый закон о праве бизнеса на двухпроцентный налоговый вычет за пожертвования на благотворительность.

Государственная премия России за 2019 г. за достижения в области гуманитарной деятельности, которую получил Хабенский, составляет 10 млн руб. Традиционно президент вручает государственные премии 12 июня. В 2020 г. в эту дату прошло награждение Героев труда, которое не состоялось 1 мая из-за распространения коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных