Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность
Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность. Во время выступления после награждения он пообещал, что передаст средства в свой благотворительный фонд, деньги пойдут на реабилитацию детей и подростков с опухолями мозга.
«Реабилитация – это не роскошь, это не прихоть, это возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной жизни», – заявил Хабенский и добавил, что в малых городах России наблюдается большая проблема с реабилитацией. Он выразил надежду, что эту проблему удастся решить при поддержке государства. Хабенский также поблагодарил президента Владимира Путина за принятый закон о праве бизнеса на двухпроцентный налоговый вычет за пожертвования на благотворительность.
Государственная премия России за 2019 г. за достижения в области гуманитарной деятельности, которую получил Хабенский, составляет 10 млн руб. Традиционно президент вручает государственные премии 12 июня. В 2020 г. в эту дату прошло награждение Героев труда, которое не состоялось 1 мая из-за распространения коронавируса.