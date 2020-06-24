Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность

«Реабилитация – это не роскошь, это не прихоть, это возможность мальчишкам и девчонкам вернуться к нормальной жизни», – заявил Хабенский и добавил, что в малых городах России наблюдается большая проблема с реабилитацией. Он выразил надежду, что эту проблему удастся решить при поддержке государства. Хабенский также поблагодарил президента Владимира Путина за принятый закон о праве бизнеса на двухпроцентный налоговый вычет за пожертвования на благотворительность.