Путин призвал создать национальные рейтинги вузов в противовес международным
Международные рейтинги вузов ‒ это «инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, вот и все», сказал президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты. Он заявил, что «нам нужны свои рейтинги», которые, по мнению Путина, могут стать «золотым стандартом», который и нужно будет продвигать.
Путин сделал заявление после выступления ректора ГИТИСа Григория Заславского, объявившего о начале создания рейтинга российских театральных вузов. Президент отметил, что он часто обсуждает тему зарубежных рейтингов с советом ректоров, высказанное им мнение стало следствием этих обсуждений.
В 2017 г. Путин заявлял, что международные рейтинги вузов «стали более объективными». Так он отреагировал на заявление ректора МГУ им. М. В. Ломоносова о том, что МГУ занял «третье место в мире» после Стэнфордского и Оксфордского университетов (цитата по ТАСС). Такое место, по информации с сайта МГУ, вуз занимал в рейтинге Times Higher Education (THE), но не в мировой выборке, а в блоке БРИКС и среди развивающихся стран. К 2020 г. МГУ опустился в рейтинге THE по БРИКС на пятое место, в мировом рейтинге он занимает 189-е место.