Путин призвал создать национальные рейтинги вузов в противовес международным

В 2017 г. Путин заявлял, что международные рейтинги вузов «стали более объективными». Так он отреагировал на заявление ректора МГУ им. М. В. Ломоносова о том, что МГУ занял «третье место в мире» после Стэнфордского и Оксфордского университетов (цитата по ТАСС). Такое место, по информации с сайта МГУ, вуз занимал в рейтинге Times Higher Education (THE), но не в мировой выборке, а в блоке БРИКС и среди развивающихся стран. К 2020 г. МГУ опустился в рейтинге THE по БРИКС на пятое место, в мировом рейтинге он занимает 189-е место.