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Путин призвал создать национальные рейтинги вузов в противовес международным

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Международные рейтинги вузов ‒ это «инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, вот и все», сказал президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты. Он заявил, что «нам нужны свои рейтинги», которые, по мнению Путина, могут стать «золотым стандартом», который и нужно будет продвигать.

Путин сделал заявление после выступления ректора ГИТИСа Григория Заславского, объявившего о начале создания рейтинга российских театральных вузов. Президент отметил, что он часто обсуждает тему зарубежных рейтингов с советом ректоров, высказанное им мнение стало следствием этих обсуждений.

В 2017 г. Путин заявлял, что международные рейтинги вузов «стали более объективными». Так он отреагировал на заявление ректора МГУ им. М. В. Ломоносова о том, что МГУ занял «третье место в мире» после Стэнфордского и Оксфордского университетов (цитата по ТАСС). Такое место, по информации с сайта МГУ, вуз занимал в рейтинге Times Higher Education (THE), но не в мировой выборке, а в блоке БРИКС и среди развивающихся стран. К 2020 г. МГУ опустился в рейтинге THE по БРИКС на пятое место, в мировом рейтинге он занимает 189-е место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных