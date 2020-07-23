Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России
Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счёт из правительства России», — сказал он и отметил, что именно правительство и оперативный штаб занимаются контактами с другими государствами.
Песков не ответил по существу на вопрос, есть ли информация о том, когда будут открыты границы России. При этом он повторил, что открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения. По ее словам, воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям. Среди них — число зараженных коронавирусом (оно должно быть не больше 40 на 100 000 жителей), среднесуточный прирост и коэффициент заражения.