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Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России

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Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счёт из правительства России», — сказал он и отметил, что именно правительство и оперативный штаб занимаются контактами с другими государствами.

Песков не ответил по существу на вопрос, есть ли информация о том, когда будут открыты границы России. При этом он повторил, что открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения. По ее словам, воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям.  Среди них — число зараженных коронавирусом (оно должно быть не больше 40 на 100 000 жителей), среднесуточный прирост и коэффициент заражения.

Ранее по теме: В России вырос спрос на туры в Турцию после известий о возобновлении полетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных