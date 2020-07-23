Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России

Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счёт из правительства России», — сказал он и отметил, что именно правительство и оперативный штаб занимаются контактами с другими государствами.