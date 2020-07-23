РПЛ объявила дату начала нового сезона чемпионата России
Чемпионат России по футболу стартует 8‒9 августа, сообщила Российская премьер-лига на своем сайте. Окончательную дату старта утвердит исполком Российского футбольного союза 24 июля.
На 7 августа намечается проведение матча за Олимп-суперкубок России ‒ 2020, который пройдет на «ВЭБ арене», говорится в сообщении. В нем сыграют ставший чемпионом «Зенит» с «Химками» в случае победы в финале Кубка России ‒ либо со ставшим по итогам минувшего сезона серебряным призером «Локомотивом».
Последний тур прошедшего сезона прошел 22 июля. Его чемпионом стал «Зенит» из Санкт-Петербуга. Московский «Локомотив» занял второе место Российской премьер-лиги (РПЛ) 2019‒2020 гг. Обладателем бронзовых медалей стала команда «Краснодар». Матчи РПЛ приостановили весной из-за пандемии коронавируса. 19 июня игры возобновили.