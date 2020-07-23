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РПЛ объявила дату начала нового сезона чемпионата России

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Чемпионат России по футболу стартует 8‒9 августа, сообщила Российская премьер-лига на своем сайте. Окончательную дату старта утвердит исполком Российского футбольного союза 24 июля.

На 7 августа намечается проведение матча за Олимп-суперкубок России ‒ 2020, который пройдет на «ВЭБ арене», говорится в сообщении.  В нем сыграют ставший чемпионом «Зенит» с «Химками» в случае победы в финале Кубка России ‒ либо со ставшим по итогам минувшего сезона серебряным призером «Локомотивом».

Последний тур прошедшего сезона прошел 22 июля. Его чемпионом стал «Зенит» из Санкт-Петербуга. Московский «Локомотив» занял второе место Российской премьер-лиги (РПЛ) 2019‒2020 гг. Обладателем бронзовых медалей стала команда «Краснодар». Матчи РПЛ приостановили весной из-за пандемии коронавируса. 19 июня игры возобновили.

Ранее по теме: «Тинькофф» станет титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных