РПЛ объявила дату начала нового сезона чемпионата России

На 7 августа намечается проведение матча за Олимп-суперкубок России ‒ 2020, который пройдет на «ВЭБ арене», говорится в сообщении. В нем сыграют ставший чемпионом «Зенит» с «Химками» в случае победы в финале Кубка России ‒ либо со ставшим по итогам минувшего сезона серебряным призером «Локомотивом».