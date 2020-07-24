Принц Гарри и Меган Маркл подали иск в суд из-за съемок сына с беспилотников

В январе 2020 г. Елизавета II согласилась на отказ принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи. Они сохранили герцогские титулы, но на жизнь теперь зарабатывают самостоятельно. 18 января Букингемский дворец объявил, что договорился с герцогом и герцогиней Сассекскими об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, лишились титулов «королевское высочество» и начали самостоятельную жизнь. Британцы в шутку окрестили эту историю «Мегзит». Будущие супруги познакомились в октябре 2016 г., а в мае 2018 г. сыграли свадьбу. 8 января 2020 г. Гарри и Меган объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи, Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с восьмимесячным сыном Арчи.