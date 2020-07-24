Принц Гарри и Меган Маркл подали иск в суд из-за съемок сына с беспилотников
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд в Лос-Анджелесе из-за вторжения в частную жизнь. В своем иске они пожаловались на неизвестных фотографов, которые вели съемку их 14-месячного сына на территории сада в их домовладении, сообщает Sky News, ознакомившись с текстом заявления, поданного в суд.
Супружеская пара — герцог и герцогиня Сассекские — в своем заявлении, поданном в суд в четверг, настаивают на праве сына Арчи «на частную жизнь в своем доме». По их мнению, такое право нарушили неназванные фотографы, что позволяет супругам преследовать в судебном порядке всех, кто будет использовать сделанные путем вторжения в частную жизнь фотографии. По словам истцов, беспилотники, с которых осуществляли свои съемки папарацци, летали на высоте 20 футов (чуть более 6 метров) над домом. Квадрокоптеры запускались в небо не менее трех раз в день и могли делать свои облеты и ранним утром, и поздним вечером, доставляя беспокойство соседям и нарушая сон малыша.
Супруги обращают внимание, что не добиваются с собой особого обращения и готовы к тому, что за ними следят репортеры, когда они появляются на публике. Вторжение же на частную территорию со стороны фотографов они считают недопустимым. Пара напомнила, что переехала из Великобритании в Канаду в начале года и шесть недель репортеры ей не досаждали. Однако позже их место жительство было опубликовано в Daily Mail. После переезда в закрытый поселок в районе Большого Лос-Анджелеса та же газеты снова опубликовало их местонахождение.
В январе 2020 г. Елизавета II согласилась на отказ принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи. Они сохранили герцогские титулы, но на жизнь теперь зарабатывают самостоятельно. 18 января Букингемский дворец объявил, что договорился с герцогом и герцогиней Сассекскими об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, лишились титулов «королевское высочество» и начали самостоятельную жизнь. Британцы в шутку окрестили эту историю «Мегзит». Будущие супруги познакомились в октябре 2016 г., а в мае 2018 г. сыграли свадьбу. 8 января 2020 г. Гарри и Меган объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи, Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с восьмимесячным сыном Арчи.