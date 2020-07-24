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Принц Гарри и Меган Маркл подали иск в суд из-за съемок сына с беспилотников

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Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд в Лос-Анджелесе из-за вторжения в частную жизнь. В своем иске они пожаловались на неизвестных фотографов, которые вели съемку их 14-месячного сына на территории сада в их домовладении, сообщает Sky News, ознакомившись с текстом заявления, поданного в суд.

Супружеская пара — герцог и герцогиня Сассекские — в своем заявлении, поданном в суд в четверг, настаивают на праве сына Арчи «на частную жизнь в своем доме». По их мнению, такое право нарушили неназванные фотографы, что позволяет супругам преследовать в судебном порядке всех, кто будет использовать сделанные путем вторжения в частную жизнь фотографии. По словам истцов, беспилотники, с которых осуществляли свои съемки папарацци, летали на высоте 20 футов (чуть более 6 метров) над домом. Квадрокоптеры запускались в небо не менее трех раз в день и могли делать свои облеты и ранним утром, и поздним вечером, доставляя беспокойство соседям и нарушая сон малыша.

Супруги обращают внимание, что не добиваются с собой особого обращения и готовы к тому, что за ними следят репортеры, когда они появляются на публике. Вторжение же на частную территорию со стороны фотографов они считают недопустимым. Пара напомнила, что переехала из Великобритании в Канаду в начале года и шесть недель репортеры ей не досаждали. Однако позже их место жительство было опубликовано в Daily Mail. После переезда в закрытый поселок в районе Большого Лос-Анджелеса та же газеты снова опубликовало их местонахождение.

В январе 2020 г. Елизавета II согласилась на отказ принца Гарри и Меган Маркл от обязанностей старших членов королевской семьи. Они сохранили герцогские титулы, но на жизнь теперь зарабатывают самостоятельно. 18 января Букингемский дворец объявил, что договорился с герцогом и герцогиней Сассекскими об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл, лишились титулов «королевское высочество» и начали самостоятельную жизнь. Британцы в шутку окрестили эту историю «Мегзит». Будущие супруги познакомились в октябре 2016 г., а в мае 2018 г. сыграли свадьбу. 8 января 2020 г. Гарри и Меган объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи, Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с восьмимесячным сыном Арчи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных