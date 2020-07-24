Полиция возбудила уголовные дела после массовой драки на юго-востоке Москвы
После массовой драки на юго-востоке Москвы, которая произошла в ночь на 24 июля в районе Марьино, полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК ) и разбое (ст. 162 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Задержаны более 25 человек.
По информации телеканала «360», конфликт произошел между уроженцами Азербайджана и Армении: «Уроженцы Азербайджана останавливали автомобили с армянскими номерами, били водителей и крушили машины». В пресс-службе полиции эту информацию подтвердили. По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали. В МВД предупредили, что участникам драк могут запретить въезд в Россию на срок до пяти лет.
Член объединения армян России Давид Тоноян написал на своей странице в Facebook, что его знакомого в ходе конфликта ударили ножом. Посол Армении в России Вардан Тоганян в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал произошедшее организованной провокацией. Он призвал армянское население не поддаваться на провокации и не терять бдительности, «потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана». «Ее цель ‒ разрушить тот баланс, который мы имеем в России», ‒ цитирует радиостанция посла.
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались вооруженные столкновения. 14 июля Баку признал гибель начальника штаба расположенного на этом направлении армейского корпуса генерал-майора Полада Гашимова и еще нескольких старших офицеров. Потерю двух офицеров признало и минобороны Армении. Конфликт на границе уже привлек внимание международного сообщества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана и призвал обе стороны немедленно прекратить огонь, предложив урегулировать конфликт с помощью представителей России, США и Франции.