Полиция возбудила уголовные дела после массовой драки на юго-востоке Москвы

Член объединения армян России Давид Тоноян написал на своей странице в Facebook, что его знакомого в ходе конфликта ударили ножом. Посол Армении в России Вардан Тоганян в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал произошедшее организованной провокацией. Он призвал армянское население не поддаваться на провокации и не терять бдительности, «потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана». «Ее цель ‒ разрушить тот баланс, который мы имеем в России», ‒ цитирует радиостанция посла.