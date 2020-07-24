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Полиция возбудила уголовные дела после массовой драки на юго-востоке Москвы

Ведомости

После массовой драки на юго-востоке Москвы, которая произошла в ночь на 24 июля в районе Марьино, полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК ) и разбое (ст. 162 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Задержаны более 25 человек.

По информации телеканала «360», конфликт произошел между уроженцами Азербайджана и Армении: «Уроженцы Азербайджана останавливали автомобили с армянскими номерами, били водителей и крушили машины». В пресс-службе полиции эту информацию подтвердили. По предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали. В МВД предупредили, что участникам драк могут запретить въезд в Россию на срок до пяти лет.

Член объединения армян России Давид Тоноян написал на своей странице в Facebook, что его знакомого в ходе конфликта ударили ножом. Посол Армении в России Вардан Тоганян в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал произошедшее организованной провокацией. Он призвал армянское население не поддаваться на провокации и не терять бдительности, «потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана». «Ее цель ‒ разрушить тот баланс, который мы имеем в России», ‒ цитирует радиостанция посла.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались вооруженные столкновения. 14 июля Баку признал гибель начальника штаба расположенного на этом направлении армейского корпуса генерал-майора Полада Гашимова и еще нескольких старших офицеров. Потерю двух офицеров признало и минобороны Армении. Конфликт на границе уже привлек внимание международного сообщества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана и призвал обе стороны немедленно прекратить огонь, предложив урегулировать конфликт с помощью представителей России, США и Франции.

Ранее по теме: Перестрелки на армяно-азербайджанской границе не прекращаются

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных