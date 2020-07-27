ФСБ предотвратила теракт в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предполагаемый террорист уничтожен в перестрелке в районе Химки. Известно, что он планировал массовый расстрел в людном месте.
Мужчину обнаружили у заброшенных гаражей. При попытке задержания он открыл огонь, при осмотре места происшествия у него нашли автомат и гранаты, рассказали в пресс-службе.
Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, в Москве он жил на съемной квартире, там правоохранительные органы нашли доказательства подготовки теракта. Также в Подмосковье задержали брата преступника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию для участия в террористической организации. Сейчас ведется розыск возможных соучастников преступника.