ФСБ предотвратила теракт в Москве

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, в Москве он жил на съемной квартире, там правоохранительные органы нашли доказательства подготовки теракта. Также в Подмосковье задержали брата преступника, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию для участия в террористической организации. Сейчас ведется розыск возможных соучастников преступника.