В Москве эвакуировали женское СИЗО после пожара

На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. Во время пожара из СИЗО эвакуировали более 600 человек. В УФСИН по Москве сообщают о более 850 эвакуированных.