В Москве эвакуировали женское СИЗО после пожара
На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. Во время пожара из СИЗО эвакуировали более 600 человек. В УФСИН по Москве сообщают о более 850 эвакуированных.
Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.
Информация о пожаре на ул. Шоссейной д.92 поступила в 16:17. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что «с четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление». По его словам, пожарные не могут найти очаг возгорания.
Во время пожара в Мосгорсуде по видеосвязи проходило рассмотрение жалобы на арест бывшего заместителя министра науки Марины Лукашевич, Она содержится под стражей в СИЗО-6 «Печатники». Во время трансляции из СИЗО раздавались звуки пожарной сигнализации, отмечает агентство.