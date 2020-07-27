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В Москве эвакуировали женское СИЗО после пожара

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На территории женского СИЗО-6 «Печатники» на юго-востоке Москвы произошло возгорание, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. Во время пожара из СИЗО эвакуировали более 600 человек. В УФСИН по Москве сообщают о более 850 эвакуированных. 

Сведений о пострадавших в ведомство не поступало. 

Информация о пожаре на ул. Шоссейной д.92 поступила в 16:17. Источник агентства в экстренных службах сообщил, что «с четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление». По его  словам, пожарные не могут найти очаг возгорания. 

Во время пожара в Мосгорсуде по видеосвязи  проходило рассмотрение жалобы на арест бывшего заместителя министра науки Марины Лукашевич,  Она содержится под стражей в СИЗО-6 «Печатники». Во время трансляции из СИЗО раздавались звуки пожарной сигнализации, отмечает агентство. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных