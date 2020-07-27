Во вьетнамском Дананге эвакуируют туристов из-за нового штамма коронавируса
Власти Вьетнама начали эвакуацию более 80 000 туристов из приморского города Дананг после выявления нового штамма COVID-19. Об этом сообщает портал правительства страны. Для того чтобы снизить динамику заражений, власти ввели ограничительные меры в городе.
Для эвакуации потребуется минимум четыре дня. Туристов будут вывозить самолетами местной авиакомпании.
По данным вьетнамских медиков, новый штамм вируса более агрессивный: он быстрее размножается и вызывает у заразившихся тяжелое состояние в более короткий срок. Власти страны считают, что вирус либо был завезен в страну нелегальными мигрантами, либо мутировал в одной из больниц города.
Всего во Вьетнаме коронавирусом заразились 420 человек, 365 из которых полностью выздоровели, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Зарегистрированных смертей от COVID-19 во Вьетнаме нет.
Роспотребнадзор сообщил, что изучит информацию о новом штамме коронавируса после того, как Вьетнам опубликует исследования «полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге».
Всего в мире от коронавируса умерли более 648 000 человек, более 146 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.