Во вьетнамском Дананге эвакуируют туристов из-за нового штамма коронавируса

По данным вьетнамских медиков, новый штамм вируса более агрессивный: он быстрее размножается и вызывает у заразившихся тяжелое состояние в более короткий срок. Власти страны считают, что вирус либо был завезен в страну нелегальными мигрантами, либо мутировал в одной из больниц города.