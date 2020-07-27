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Во вьетнамском Дананге эвакуируют туристов из-за нового штамма коронавируса

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Власти Вьетнама начали эвакуацию более 80 000 туристов из приморского города Дананг после выявления нового штамма COVID-19. Об этом сообщает портал правительства страны. Для того чтобы снизить динамику заражений, власти ввели ограничительные меры в городе. 

Для эвакуации потребуется минимум четыре дня. Туристов будут вывозить самолетами местной авиакомпании. 

По данным вьетнамских медиков, новый штамм вируса более агрессивный: он быстрее размножается и вызывает у заразившихся тяжелое состояние в более короткий срок. Власти страны считают, что вирус либо был завезен в страну нелегальными мигрантами, либо мутировал в одной из больниц города. 

Всего во Вьетнаме коронавирусом заразились 420 человек, 365 из которых полностью выздоровели, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Зарегистрированных смертей от COVID-19 во Вьетнаме нет. 

Роспотребнадзор сообщил, что изучит информацию о новом штамме коронавируса после того, как Вьетнам опубликует исследования «полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге». 

Всего в мире от коронавируса умерли более 648 000 человек, более 146 000 из них – в США и около 87 000 – в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных