Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

Чукотка сейчас находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. С начала пандемии в округе заразились 152 человека, 146 пациентов выздоровели, один умер. Это один из самых низких показателей смертности от последствий COVID-19 в Дальневосточном федеральном округе.