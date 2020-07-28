Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19
Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали после контакта с заразившимся коронавирусом местным жителем. Об этом сообщил сам глава региона в Instagram.
По словам губернатора, после контакта с заразившимся у него несколько дней держалась высокая температура, врачи диагностировали пневмонию. «Взяли тест на вирус, жду результатов», — написал Копин.
Губернатор добавил, что рассматривает свою госпитализацию «как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов».
Чукотка сейчас находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. С начала пандемии в округе заразились 152 человека, 146 пациентов выздоровели, один умер. Это один из самых низких показателей смертности от последствий COVID-19 в Дальневосточном федеральном округе.