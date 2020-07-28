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Губернатора Чукотки госпитализировали после контакта с больным COVID-19

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Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали после контакта с заразившимся коронавирусом местным жителем. Об этом сообщил сам глава региона в Instagram.

По словам губернатора, после контакта с заразившимся у него несколько дней держалась высокая температура, врачи диагностировали пневмонию. «Взяли тест на вирус, жду результатов», — написал Копин.

Губернатор добавил, что рассматривает свою госпитализацию «как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов».

Чукотка сейчас находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. С начала пандемии в округе заразились 152 человека, 146 пациентов выздоровели, один умер. Это один из самых низких показателей смертности от последствий COVID-19 в Дальневосточном федеральном округе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных