Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск
Следственный комитет (СК) объявил в федеральный розыск основателя сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов (ч.2 ст. 199.2), говорится в сообщении ведомства.
Следователи считают, что Белойван не оплатил 57 млн руб. Он прекратил деятельность ООО «Золотой рассвет», а ресторан продолжил работать от лица «Лидер К». Таким образом, были сокрыты денежные средства от налоговых органов, рассказали в СК. Сейчас бизнесмен скрывается от органов следствия.
Для ресторатора это уже второе уголовное дело. В июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья.
В сеть «Корчма «Тарас Бульба», основанную в 1999 г., входит 11 заведений в Москве.