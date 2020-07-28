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Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Ведомости

Следственный комитет (СК) объявил в федеральный розыск основателя сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана по делу о неуплате налогов (ч.2 ст. 199.2), говорится в сообщении ведомства.

Следователи считают, что Белойван не оплатил 57 млн руб. Он прекратил деятельность ООО «Золотой рассвет», а ресторан продолжил работать от лица «Лидер К». Таким образом, были сокрыты денежные средства от налоговых органов, рассказали в СК. Сейчас бизнесмен скрывается от органов следствия. 

Для ресторатора это уже второе уголовное дело. В июле 2019 г. Басманный суд Москвы назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 млн руб. В начале октября Мосгорсуд сократил Белойвану срок наказания на три месяца. Суд рассматривал дело бизнесмена в особом порядке из-за признания им вины. В ноябре 2019 г. Преображенский суд освободил его от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Ранее по теме: Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

В сеть «Корчма «Тарас Бульба», основанную в 1999 г., входит 11 заведений в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных