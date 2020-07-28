Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщил художественный руководитель фестиваля Альберто Бальвера во время онлайн-конференции.
Новый фильм выйдет в прокат в 2020 году. Его сюжет основан на событиях 1962 г., когда милиция расстреляла демонстрацию рабочих в Новочеркасске. Погибли 26 человек.
Съемки фильма проходили на месте событий — в Ростовской области. Главную роль в фильме сыграла супруга режиссера — Юлия Высоцкая. Продюсером фильма выступил бизнесмен Алишер Усманов.