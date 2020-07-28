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Журналист рассказал о предложении Кокорину играть за «Спартак»

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Футбольный клуб московский «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего петербургского клуба «Зенит» Александра Кокорина. Об этом сообщил корреспондент портала «Чемпионат» Андрей Панков в своем Telegram-канале. 

По данным Панкова, «Спартак» уже предложил футболисту трехлетнее соглашение. «Московский клуб готов удовлетворить финансовые запросы нападающего», — написал журналист. О какой сумме идет речь, он не уточнил. 

Кокорин в октябре 2018 года вместе с футболистом Павлом Мамаевым стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы.  В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам. Все осужденные уже вышли на свободу, Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин фактически остается футболистом «Зенита», но играет за клуб «Сочи» на правах аренды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных