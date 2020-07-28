Журналист рассказал о предложении Кокорину играть за «Спартак»
Футбольный клуб московский «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего петербургского клуба «Зенит» Александра Кокорина. Об этом сообщил корреспондент портала «Чемпионат» Андрей Панков в своем Telegram-канале.
По данным Панкова, «Спартак» уже предложил футболисту трехлетнее соглашение. «Московский клуб готов удовлетворить финансовые запросы нападающего», — написал журналист. О какой сумме идет речь, он не уточнил.
Кокорин в октябре 2018 года вместе с футболистом Павлом Мамаевым стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам. Все осужденные уже вышли на свободу, Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин фактически остается футболистом «Зенита», но играет за клуб «Сочи» на правах аренды.