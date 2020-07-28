Журналист рассказал о предложении Кокорину играть за «Спартак»

Кокорин в октябре 2018 года вместе с футболистом Павлом Мамаевым стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. В мае 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил всех фигурантов дела к реальным срокам. Все осужденные уже вышли на свободу, Мамаев перешел из клуба «Краснодар» в клуб «Ростов», а Кокорин фактически остается футболистом «Зенита», но играет за клуб «Сочи» на правах аренды.