Первый тест на COVID-19 Ивана Сафронова показал отрицательный результат
Первый тест на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показал отрицательный результат. Об этом пишет РБК со ссылкой на члена московской общественной наблюдательной палаты (ОНК) Марину Литвинович. По ее словам, в течение двух дней будут готовы результаты второго теста.
О подозрении на COVID-19 у Сафронова 27 июля сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева. Его изолировали в отдельную камеру в СИЗО «Лефортово». На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания Сафронова. Она сообщила, что он отметил полное и профессиональное оказание медпомощи и хорошее питание.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.