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Первый тест на COVID-19 Ивана Сафронова показал отрицательный результат

Ведомости

Первый тест на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показал отрицательный результат. Об этом пишет РБК со ссылкой на члена московской общественной наблюдательной палаты (ОНК) Марину Литвинович. По ее словам, в течение двух дней будут готовы результаты второго теста.

О подозрении на COVID-19 у Сафронова 27 июля сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева. Его изолировали в отдельную камеру в СИЗО «Лефортово». На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания Сафронова. Она сообщила, что он отметил полное и профессиональное оказание медпомощи и хорошее питание.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Сафронова утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника главы «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает.

Ранее по теме: Член ОНК рассказала об условиях содержания Сафронова в СИЗО «Лефортово»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных