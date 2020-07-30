Первый тест на COVID-19 Ивана Сафронова показал отрицательный результат

О подозрении на COVID-19 у Сафронова 27 июля сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева. Его изолировали в отдельную камеру в СИЗО «Лефортово». На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания Сафронова. Она сообщила, что он отметил полное и профессиональное оказание медпомощи и хорошее питание.