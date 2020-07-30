Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что суд не удовлетворил требование защиты разрешить актеру час прогулок. «Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится всё это время взаперти. Мы просили суд хотя бы разрешить час прогулок, но нам отказали», — цитирует «РИА Новости» Пашаева.