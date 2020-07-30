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Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, передает ТАСС.

«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года», — сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. По его словам, защита считает данное решение вполне адекватным.

При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что суд не удовлетворил требование защиты разрешить актеру час прогулок. «Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится всё это время взаперти. Мы просили суд хотя бы разрешить час прогулок, но нам отказали», — цитирует «РИА Новости» Пашаева.

20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение Ефремову. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), максимальное наказание – до 12 лет колонии. Сначала актер признал вину. Однако позже его адвокат сообщил, что Ефремов отказался от своих слов.

Ранее по теме: Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением артиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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