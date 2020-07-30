Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, передает ТАСС.
«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года», — сказал адвокат потерпевших Александр Добровинский. По его словам, защита считает данное решение вполне адекватным.
При этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что суд не удовлетворил требование защиты разрешить актеру час прогулок. «Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится всё это время взаперти. Мы просили суд хотя бы разрешить час прогулок, но нам отказали», — цитирует «РИА Новости» Пашаева.
20 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение Ефремову. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), максимальное наказание – до 12 лет колонии. Сначала актер признал вину. Однако позже его адвокат сообщил, что Ефремов отказался от своих слов.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня около 23.00 мск на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением артиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и столкнулся с автофургоном Lada. Водитель автофургона умер в больнице.