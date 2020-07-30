Бастрыкин поручил провести проверку в Усолье-Сибирском после совещания Путина

Ранее Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области и поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку в городе. Президент подчеркнул, что для этого нужно привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и Росгвардию.