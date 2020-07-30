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Бастрыкин поручил провести проверку в Усолье-Сибирском после совещания Путина

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Председатель Следственного комитета  Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском, сообщается на сайте СКР. Поручение последовало после совещания президента России Владимира Путина с руководством региона.

 «Александр Бастрыкин поручил в рамках процессуальной проверки установить все обстоятельства произошедшего, круг лиц, причастных к происшествию, а также определить ущерб, нанесённый окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства. При этом ход проверки будет контролировать центральный аппарат СКР

Путин поручил изолировать промплощадку в Иркутской области

Ранее Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области и поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку в городе. Президент подчеркнул, что для этого нужно привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и Росгвардию.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» говорила, что предприятие «Усольехимпром» угрожает экологической катастрофой Иркутской области и может стать «экологическим Чернобылем».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных