Бастрыкин поручил провести проверку в Усолье-Сибирском после совещания Путина
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском, сообщается на сайте СКР. Поручение последовало после совещания президента России Владимира Путина с руководством региона.
«Александр Бастрыкин поручил в рамках процессуальной проверки установить все обстоятельства произошедшего, круг лиц, причастных к происшествию, а также определить ущерб, нанесённый окружающей среде», — говорится в сообщении ведомства. При этом ход проверки будет контролировать центральный аппарат СКР
Ранее Путин провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области и поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку в городе. Президент подчеркнул, что для этого нужно привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и Росгвардию.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» говорила, что предприятие «Усольехимпром» угрожает экологической катастрофой Иркутской области и может стать «экологическим Чернобылем».