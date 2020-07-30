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В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

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В Минске состоялся санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По данным правозащитного центра «Весна», на него пришли около 34 000 человек.

Как сообщает Tut.by, митинг прошел в парке Дружбы народов в Минске.  Люди начали собираться в 16.00, за час до объявленного начала, а расходиться — около 22.00. Перед участникам мероприятия выступили три представителя объединенного предвыборного штаба Тихановской, в том числе она сама. 

По данным ТАСС, также выступили близкие находящегося в заключении бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, которому предъявлены обвинения в отмывании денег. 

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных