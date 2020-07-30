В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

Как сообщает Tut.by, митинг прошел в парке Дружбы народов в Минске. Люди начали собираться в 16.00, за час до объявленного начала, а расходиться — около 22.00. Перед участникам мероприятия выступили три представителя объединенного предвыборного штаба Тихановской, в том числе она сама.