Лукашенко заподозрил оппозицию в подготовке свержения власти в Белоруссии

По оценке Лукашенко, нынешняя ситуация в Белоруссии похожа на ситуацию 2010 г., когда оппозиционные силы предприняли попытку взять штурмом Дом правительства. «[...] пока вот этот вариант – свержения существующего правительства или же расшатать обстановку – остается по-прежнему актуальным», – сказал президент Белоруссии. Он добавил, что в 2010 г. «на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства». По словам Лукашенко, в попытке штурма тогда участвовало «400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно», и «еще 400, которые могли там шевелиться». «А остальные – это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание», – поделился своими воспоминаниями о событиях 2010 г. президент Лукашенко.