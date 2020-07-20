Лукашенко заподозрил оппозицию в подготовке свержения власти в Белоруссии
Белорусская оппозиция может воспользоваться кампанией по выборам президента для того, чтобы предпринять попытку свержения правительства или дестабилизировать ситуацию. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с военнослужащими 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает телеканал ОНТ.
По оценке Лукашенко, нынешняя ситуация в Белоруссии похожа на ситуацию 2010 г., когда оппозиционные силы предприняли попытку взять штурмом Дом правительства. «[...] пока вот этот вариант – свержения существующего правительства или же расшатать обстановку – остается по-прежнему актуальным», – сказал президент Белоруссии. Он добавил, что в 2010 г. «на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду, и бросив на Дом правительства». По словам Лукашенко, в попытке штурма тогда участвовало «400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно», и «еще 400, которые могли там шевелиться». «А остальные – это зеваки. И в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание», – поделился своими воспоминаниями о событиях 2010 г. президент Лукашенко.
На минувшей неделе штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии решили объединить усилия на выборах, сообщал портал Tut.by. Такое решение было принято на встрече представителей штабов не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также утвержденной ЦИК кандидатом Светланы Тихановской. Объединение объявило о планах призывать избирателей принимать участие в выборах. Штабы оппозиции планируют разными способами информировать избирателей защищать свой голос, сообщал портал со ссылкой на сообщение штаба. Кроме того, в случае победы кандидаты пообещали «повторные честные выборы».
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко занимает пост президента с 1994 г. и баллотируется в шестой раз подряд. ЦИК страны зарегистрировал всего пять кандидатов, отказав Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Допустили до выборов Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. Одним из самых заметных соперников Лукашенко на выборах является Бабарико. С начала президентской кампании предприниматель находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Изначально на выборы собирался муж Светланы Тихановской – Сергей. Однако его арестовали по обвинению в применении насилия к полицейскому. В поддержку Бабарико в белорусских городах проходили протесты. МВД сообщило о задержании более 250 человек. Действия властей осудил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.