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Назван срок поступления российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г. Такой срок указан в регистрационном удостоверении, размещенном в Государственном реестре лекарственных средств.

Уточняется, что производителем препарата помимо центра им. Гамелеи, который разрабатывал вакцину, является АО «Биннофарм».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Регистрационное удостоверение получил препарат от центра Гамалеи. Путин поручил сделать вакцинацию добровольной.

Ранее по теме: Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Она начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова.  Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных