Назван срок поступления российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Она начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.