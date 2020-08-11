Назван срок поступления российской вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г. Такой срок указан в регистрационном удостоверении, размещенном в Государственном реестре лекарственных средств.
Уточняется, что производителем препарата помимо центра им. Гамелеи, который разрабатывал вакцину, является АО «Биннофарм».
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Регистрационное удостоверение получил препарат от центра Гамалеи. Путин поручил сделать вакцинацию добровольной.
Она начнется с медработников, они смогут получить прививку в конце августа или сентябре, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он планирует начать производить вакцину от коронавируса в ноябре.