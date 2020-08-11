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Россия отправила противоэпидемическую бригаду в Ливан

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Роспотребнадзор направил противоэпидемическую бригаду в Бейрут по просьбе Ливана для помощи в предотвращении последствий техногенной катастрофы, сообщили в пресс-службе ведомства. 

«По просьбе Ливанской республики для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера в результате техногенной катастрофы Роспотребнадзором в Бейрут направлена специализированная противоэпидемическая бригада института Микроб», — говорится в сообщении.

Бригада представляет собой мобильную лабораторию, оснащенную современным оборудованием для противоэпидемической работы и диагностики инфекций, включая диагностику коронавируса. В составе бригады специалисты института «Микроб» с опытом работы, в том числе, на вспышках опасных инфекций в странах Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ, отметили в Роспотребнадзоре.

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«В Ливанской республике сохраняется напряженная ситуация по коронавирусной инфекции, в результате техногенной катастрофы в условиях жаркого климата существует высокий риск распространения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки инфекционных заболеваний», — объяснили в ведомстве.

Взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа, в результате погибли 158 человек, около 300 000 остались без жилья. После взрыва в столице начались массовые протесты, в результате правительство страны ушло в отставку в полном составе. Евросоюз объявил, что выделит 33 млн евро Ливану для преодоления последствий взрыва.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных