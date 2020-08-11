Россия отправила противоэпидемическую бригаду в Ливан
Роспотребнадзор направил противоэпидемическую бригаду в Бейрут по просьбе Ливана для помощи в предотвращении последствий техногенной катастрофы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«По просьбе Ливанской республики для оказания помощи в предотвращении угроз санитарно-эпидемиологического характера в результате техногенной катастрофы Роспотребнадзором в Бейрут направлена специализированная противоэпидемическая бригада института Микроб», — говорится в сообщении.
Бригада представляет собой мобильную лабораторию, оснащенную современным оборудованием для противоэпидемической работы и диагностики инфекций, включая диагностику коронавируса. В составе бригады специалисты института «Микроб» с опытом работы, в том числе, на вспышках опасных инфекций в странах Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ, отметили в Роспотребнадзоре.
«В Ливанской республике сохраняется напряженная ситуация по коронавирусной инфекции, в результате техногенной катастрофы в условиях жаркого климата существует высокий риск распространения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки инфекционных заболеваний», — объяснили в ведомстве.
Взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа, в результате погибли 158 человек, около 300 000 остались без жилья. После взрыва в столице начались массовые протесты, в результате правительство страны ушло в отставку в полном составе. Евросоюз объявил, что выделит 33 млн евро Ливану для преодоления последствий взрыва.