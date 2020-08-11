Россия отправила противоэпидемическую бригаду в Ливан

Взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа, в результате погибли 158 человек, около 300 000 остались без жилья. После взрыва в столице начались массовые протесты, в результате правительство страны ушло в отставку в полном составе. Евросоюз объявил, что выделит 33 млн евро Ливану для преодоления последствий взрыва.