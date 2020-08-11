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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

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Российские авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщения компаний.

«Российские авиакомпании информировали пассажиров и агентов о том, что на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, некоторые авиакомпании отказались от бортпитания. Перевозчики ссылаются на некие требования турецкой стороны для нераспространения коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». 

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий. 

Новые правила введены «в соответствии с требованиями турецких властей», уточнили в авиакомпании «Россия». Аналогичные ограничения действуют в самолетах авиакомпаний Azur Air, Royal Flight, S7 Airlines и в компании «Уральские авиалинии», передает «Вестник АТОР».

Раздача бортового питания отменена на чартерных рейсах Tez Tour на бортах авиакомпании I Fly в Анталью «в связи с эпидемической ситуацией в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами и уменьшения контактов с бортпроводниками», а также на рейсах «Уральских авиалиний» в Анталью из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, добавили в ассоциации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных