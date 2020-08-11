Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

Раздача бортового питания отменена на чартерных рейсах Tez Tour на бортах авиакомпании I Fly в Анталью «в связи с эпидемической ситуацией в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами и уменьшения контактов с бортпроводниками», а также на рейсах «Уральских авиалиний» в Анталью из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, добавили в ассоциации.