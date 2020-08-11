Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию
Российские авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщения компаний.
«Российские авиакомпании информировали пассажиров и агентов о том, что на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, некоторые авиакомпании отказались от бортпитания. Перевозчики ссылаются на некие требования турецкой стороны для нераспространения коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».
По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Новые правила введены «в соответствии с требованиями турецких властей», уточнили в авиакомпании «Россия». Аналогичные ограничения действуют в самолетах авиакомпаний Azur Air, Royal Flight, S7 Airlines и в компании «Уральские авиалинии», передает «Вестник АТОР».
Раздача бортового питания отменена на чартерных рейсах Tez Tour на бортах авиакомпании I Fly в Анталью «в связи с эпидемической ситуацией в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами и уменьшения контактов с бортпроводниками», а также на рейсах «Уральских авиалиний» в Анталью из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, добавили в ассоциации.