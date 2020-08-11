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В Минске начались задержания

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Солдаты внутренних войск начали задерживать предполагаемых протестующих возле станции метро «Пушкинская» в Минске, сообщает «РИА Новости».

Белорусский портал Tut.by сообщает, что возле станции метро «Пушкинская» в сторону ул. Притыцкого стоят правоохранители в полной амуниции, на остановке припаркованы автомобили с военными.

Ранее РБК сообщал о том, что к месту гибели протестующего люди несут цветы, вставляют их в ограду, проезжающие мимо автомобили сигналят. 

11 августа в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что, по данным ведомства, он пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей, однако оно взорвалось в руке и мужчина «получил травмы, несовместимые с жизнью».

«Толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», – говорится в сообщении ведомства.

«Наша нива» опубликовала видео, на котором светошумовая граната попадает в протестующего. По данным издания, пока неясно, тот ли это человек, о гибели которого сообщает МВД. Правозащитный центр «Весна» в ночь на 10 августа сообщил ТАСС, что в Минске погиб человек, которого сбил автозак. В МВД и в минздраве республики заявили, что в ходе протестов никто не погиб.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии проходят с 9 августа. Люди вышли на улицы с требованием пересмотра результатов выборов президента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. После первого дня протестов в МВД сообщили о задержании около 3000 человек. СК Белоруссии по фактам беспорядков возбудил 21 уголовное дело. Лукашенко убежден, что протесты координируются из-за рубежа.

Ранее по теме: Один человек погиб во время беспорядков в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных