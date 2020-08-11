Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесено на среду, 12 августа, после его госпитализации, пишет ТАСС.
По информации источника агенства в больнице, состояние актера стабилизировалось, однако он все еще находится в нейрореанимации. Ефремову поставили диагноз «инсульт».
«Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации», – сказал источник.
Ранее сегодня актера госпитализировали из здания Пресненского районного суда в Москве с подозрением на инсульт, таким образом, рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Ефремова, было приостановлено.
Ему предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве.