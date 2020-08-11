Опубликовано видео задержания журналистов Старкова и Солопова
Издание Daily Storm опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания своего журналиста Антона Старкова и корреспондента «Медузы» Максима Солопова.
«Мы публикуем видео задержания журналиста Daily Storm Антона Старкова и корреспондента «Медузы» Максима Солопова. На этих кадрах видно, как силовики избивают Солопова дубинками и уводят в автозак», — указано в сообщении.
Ранее несколько российских журналистов были задержаны при освещении протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК и государственных экзитполов, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
По словам главреда «Медузы» Ивана Колпакова, местонахождение Солопова до сих пор неизвестно. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал «Интерфаксу», ссылаясь на данные МИД, что журналисты живы.