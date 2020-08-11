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Опубликовано видео задержания журналистов Старкова и Солопова

Ведомости

Издание Daily Storm опубликовало в своем Telegram-канале видео задержания своего журналиста Антона Старкова и корреспондента «Медузы» Максима Солопова.

«Мы публикуем видео задержания журналиста Daily Storm Антона Старкова и корреспондента «Медузы» Максима Солопова. На этих кадрах видно, как силовики избивают Солопова дубинками и уводят в автозак», — указано в сообщении.

Ранее несколько российских журналистов были задержаны при освещении протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК и государственных экзитполов, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

По словам главреда «Медузы» Ивана Колпакова, местонахождение Солопова до сих пор неизвестно. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал «Интерфаксу», ссылаясь на данные МИД, что журналисты живы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных