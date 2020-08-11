Посольство России сообщило об освобождении журналиста Солопова
Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, ранее задержанный белорусскими силовиками, освобожден, его передали сотрудникам посольства России в Белоруссии, передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.
Посол также сообщил об освобождении фотокорреспондента «России сегодня» Ильи Питалева, который «с минуты на минуту покинет следственный изолятор в Жодино».
Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко в беседе с агентством сообщила, что Солопов уже на пути к российской границе.
Также сегодня в Россию вернулся руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, об этом он рассказал на канале своего проекта в telegram. Пегов был задержан белорусскими силовиками при освещении протестов в Белоруссии.
Ранее несколько российских журналистов были задержаны при освещении протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК и государственных экзитполов, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.