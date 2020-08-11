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Посольство России сообщило об освобождении журналиста Солопова

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Специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов, ранее задержанный белорусскими силовиками, освобожден, его передали сотрудникам посольства России в Белоруссии, передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Посол также сообщил об освобождении фотокорреспондента «России сегодня» Ильи Питалева, который «с минуты на минуту покинет следственный изолятор в Жодино». 

Гендиректор «Медузы»  Галина Тимченко в беседе с агентством сообщила, что Солопов уже на пути к российской границе. 

Также сегодня в Россию вернулся руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов, об этом он рассказал на канале своего проекта в telegram. Пегов был задержан белорусскими силовиками при освещении протестов в Белоруссии.

Ранее несколько российских журналистов были задержаны при освещении протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК и государственных экзитполов, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Ранее по теме: Обращение российских СМИ к властям Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных