В Белоруссии начали проверку по факту гибели участника протестов
Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску начало проверку по факту гибели мужчины в ходе протестов, охвативших город накануне, сообщает «Белта» со ссылкой на ведомство.
«Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручено специалистам ГКСЭ», ‒ рассказали в белорусском СК.
Ранее о гибели человека в ходе беспорядков в Минске сообщили в МВД Белоруссии. Массовые протесты и столкновения с сотрудниками правопорядка начались в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа.
По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09%. После первого дня протестов МВД республики сообщило о задержании около 3000 человек, на следующий день ‒ еще 2000. Помимо протестующих белорусские силовики задержали нескольких российских журналистов, которые освещали протесты.