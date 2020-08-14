Глава Минпросвещения рассказал о разработке системы оплаты труда учителей
Министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал начало работы над созданием отраслевой системы оплаты труда учителей.
«Мы в следующем учебном году будем внимательно разбираться с зарплатой учителей», ‒ сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому оно получит право устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что после принятия таких поправок планируется разработать систему оплаты труда медиков и учителей.
После отчета правительства перед Госдумой премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпросвещения представить предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей.