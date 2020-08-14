Глава Минпросвещения рассказал о разработке системы оплаты труда учителей

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому оно получит право устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда бюджетников. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что после принятия таких поправок планируется разработать систему оплаты труда медиков и учителей.