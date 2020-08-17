В России признали экстремистским движение АУЕ

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», – отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре уверены, что движение является «хорошо структурированной и управляемой организацией», а его участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.