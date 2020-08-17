В России признали экстремистским движение АУЕ
Верховный суд России постановил признать экстремистским криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов.
«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», – отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре уверены, что движение является «хорошо структурированной и управляемой организацией», а его участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.
Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.
Аббревиатура АУЕ расшифровывается также как «арестантский уклад един» и «арестантское уркаганское единство». Движение является молодежным и пропагандирует среди несовершеннолетних тюремную и воровскую культуру.