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В России признали экстремистским движение АУЕ

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Верховный суд России постановил признать экстремистским криминальное движение АУЕ («Арестантское уголовное единство»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», – отметили в ведомстве. В Генпрокуратуре уверены, что движение является «хорошо структурированной и управляемой организацией», а его участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

Теперь деятельность АУЕ подпадает под статью об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 000 руб.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается также как «арестантский уклад един» и «арестантское уркаганское единство». Движение является молодежным и пропагандирует среди несовершеннолетних тюремную и воровскую культуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных