Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от нового коронавируса. Вакцина была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Производство вакцины началось в середине августа.