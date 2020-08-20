Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса
Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.
Чжун Няньшань отметил, что вакцина российского производства является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение клинических испытаний. Эпидемиолог добавил, что российские и китайские ученые активно сотрудничают по вопросам создания вакцины от коронавируса.
11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от нового коронавируса. Вакцина была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Производство вакцины началось в середине августа.