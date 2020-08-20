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Китайский эпидемиолог высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

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Известный китайский эпидемиолог, директор Государственного центра исследований респираторных заболеваний первой больницы педуниверситета Гуанчжоу, академик Чжан Няншань высоко оценил российскую вакцину от коронавируса и поздравил Россию с ее регистрацией, говорится на сайте посольства РФ в Китае.

Чжун Няньшань отметил, что вакцина российского производства является безопасной, и выразил надежду на успешное завершение клинических испытаний. Эпидемиолог добавил, что российские и китайские ученые активно сотрудничают по вопросам создания вакцины от коронавируса.

11 августа 2020 г. президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от нового коронавируса. Вакцина была разработана в научном Центре им. Н. Ф. Гамалеи и прошла две фазы клинических испытаний. Массовое производство вакцины может начаться в сентябре 2020 г. Производство вакцины началось в середине августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных