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«Угрозы жизни нет»: в больнице прокомментировали состояние Навального

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Непосредственной угрозы для жизни впавшего в кому Алексея Навального нет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолия Калиниченко.

«Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

Калиниченко также сообщил, что Навального можно транспортировать из больницы в Омске в клинику в Германии. 

Ранее жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Накануне в больницу, где находится политик, прибыли немецкие врачи.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Сегодня главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

Ранее по теме: Врачи разрешили отправить Навального на лечение за границу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных