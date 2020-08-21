«Угрозы жизни нет»: в больнице прокомментировали состояние Навального
Непосредственной угрозы для жизни впавшего в кому Алексея Навального нет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолия Калиниченко.
«Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.
Калиниченко также сообщил, что Навального можно транспортировать из больницы в Омске в клинику в Германии.
Ранее жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Накануне в больницу, где находится политик, прибыли немецкие врачи.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Сегодня главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.