Под завалами дома в Ярославле находятся люди
По предварительным данным, под завалами жилого дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, находятся женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Под завалами остаются два человека ‒ женщина и ребенок», ‒ сказал собеседник агентства, уточнив, что данная информация является предварительной.
Из аварийных подъездов эвакуированы 60 жильцов, пожар локализован, уточняет агентство.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного управления СК России по Ярославской области, указано на сайте регионального управления СКР.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа один человек погиб и трое пострадали.