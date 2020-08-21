Власти обещали поддержку пострадавшим из-за взрыва в Ярославле

Как пояснили в администрации, взрыв в жилом доме на улице Батова произошел примерно в 19.25. Согласно предварительной информации, речь идет о взрыве бытового газа, в результате которого один человек погиб и еще трое пострадали. Взрыв газа повредил не менее восьми квартир, после взрыва из дома эвакуировали 60 человек.