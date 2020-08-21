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Названо число пострадавших и погибших из-за взрыва в Ярославле

Ведомости

В результате взрыва в многоквартирном доме в Ярославле погиб один человек, четверо получили травмы, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области во «В контакте».

«На данный момент пострадали пять человек, из них погибла женщина. Четверо доставлены в больницу», ‒ указано в сообщении.

Здание, в котором произошел взрыв, расположено на улице Батова, в нем прописаны 342 жителя. В настоящее время здание полностью обесточено, на месте работают спасатели. Эвакуированных собирают в районной администрации, их планируется разместить в гостинице. Всего из здания эвакуировали 160 человек, с пострадавшими работают психологи МЧС.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая поддержка. В администрации сообщали, что взрыв повредил не менее восьми квартир, по предварительной информации, речь идет о взрыве бытового газа.

Ранее по теме: Власти обещали поддержку пострадавшим из-за взрыва в Ярославле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных