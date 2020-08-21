Названо число пострадавших и погибших из-за взрыва в Ярославле
В результате взрыва в многоквартирном доме в Ярославле погиб один человек, четверо получили травмы, сообщает пресс-служба администрации Ярославской области во «В контакте».
«На данный момент пострадали пять человек, из них погибла женщина. Четверо доставлены в больницу», ‒ указано в сообщении.
Здание, в котором произошел взрыв, расположено на улице Батова, в нем прописаны 342 жителя. В настоящее время здание полностью обесточено, на месте работают спасатели. Эвакуированных собирают в районной администрации, их планируется разместить в гостинице. Всего из здания эвакуировали 160 человек, с пострадавшими работают психологи МЧС.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая поддержка. В администрации сообщали, что взрыв повредил не менее восьми квартир, по предварительной информации, речь идет о взрыве бытового газа.