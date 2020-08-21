Названо число пострадавших и погибших из-за взрыва в Ярославле

Здание, в котором произошел взрыв, расположено на улице Батова, в нем прописаны 342 жителя. В настоящее время здание полностью обесточено, на месте работают спасатели. Эвакуированных собирают в районной администрации, их планируется разместить в гостинице. Всего из здания эвакуировали 160 человек, с пострадавшими работают психологи МЧС.