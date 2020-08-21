По факту взрыва в Ярославле возбуждено уголовное дело

Ранее сегодня в администрации Ярославской области сообщили, что четверо жильцов были доставлены в больницу, еще одна женщина погибла. Эвакуированных жильцов дома планируется разместить в гостинице, с ними работают психологи МЧС. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая поддержка.