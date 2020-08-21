По факту взрыва в Ярославле возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ возбуждено после взрыва в многоквартирном доме в Ярославле, в результате которого погиб один человек, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека)», ‒ указано в сообщении.
В СКР добавили, что окончательное количество пострадавших еще не известно. На месте работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сегодня в администрации Ярославской области сообщили, что четверо жильцов были доставлены в больницу, еще одна женщина погибла. Эвакуированных жильцов дома планируется разместить в гостинице, с ними работают психологи МЧС. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая поддержка.