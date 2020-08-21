В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»
В Минске проходит акция протеста «Цепь покаяния», сообщает «Sputnik Беларусь». Акция является несанкционированной, об этом предупреждают сотрудники милиции, которые просят граждан разойтись.
По данным агентства, жители столицы Белоруссии выстроились в живую цепь от урочища в Куропатах до изолятора на Окрестина, где многие задержанные на акциях после выборов получили травмы.
Отмечается, что участники акции просто стояли на местах. Их « цепь» растянулась почти через весь город. У многих с собой были молитвенники, иконы или кресты, а также бело-красно-белые флаги.
Также вечером в пятницу в Брестской крепости проходит митинг «Не дадим развалить страну» в поддержку президента Александра Лукашенко, который победил, по официальным данным ЦИК страны, на выборах 9 августа.