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В Минске проходит акция оппозиции «Цепь покаяния»

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В Минске проходит акция протеста «Цепь покаяния», сообщает «Sputnik Беларусь». Акция является несанкционированной, об этом предупреждают сотрудники милиции, которые просят граждан разойтись.

По данным агентства, жители столицы Белоруссии выстроились в живую цепь от урочища в Куропатах до изолятора на Окрестина, где многие задержанные на акциях после выборов получили травмы.

Отмечается, что участники акции просто стояли на местах. Их « цепь» растянулась почти через весь город. У многих с собой были молитвенники, иконы или кресты, а также бело-красно-белые флаги.

Также вечером в пятницу в Брестской крепости проходит митинг «Не дадим развалить страну» в поддержку президента Александра Лукашенко, который победил, по официальным данным ЦИК страны, на выборах 9 августа.

Ранее по теме: Лукашенко обвинил США в организации протестов в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных